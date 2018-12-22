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المصري يطلب عنتر ومدبولي ودونجا وحفني مقابل إسلام عيسي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
المصري يطلب عنتر ومدبولي ودونجا وحفني مقابل إسلام عيسي
إسلام عيسي
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رامي بشاي
 
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طلب سمير حلبية رئيس النادي المصري البور سعيدي التعاقد مع رباعي الزمالك محمد عنتر وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا وأيمن حفني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل حلبية نع مسؤولو الزمالك بشأن التعاقد مع الرباعي السابق في انتقالات الشتاء المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الأخضر بعد النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة.

واقترح مسؤولو نادي الزمالك دخول إسلام عيسي لاعب المصري في صفقة تبادلية بين الفريقين مقابل الاستغناء عن بعض لاعبي الابيض.

ويواجه مجلس إدارة النادي المصري بعض الصعوبات الخاصة بالعائد المادي الذي يتقاضاه لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى سمير حلبية بأنه من الصعب على ناديه دفع نفس المستحقات التي يحصل عليها اللاعبين في القلعة البيضاء.

الزمالك يؤدي مرانه الأول بالتشاد استعدادا لمواجهة القطن

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة للاعبين بإحدى القاعات المخصصة لذلك بفندق إقامة الفريق فى تشاد.

وشرح جروس خلال المحاضرة خلال الاستعانة بالفيديو بعض الجوانب الخططية بعدها يتناول اللاعبون وجبة العشاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي بعد غدٍ الأحد في إياب الدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن بعثه الزمالك يتواجد معها طباخ المنتخب الوطني أحمد مجدي لإعداد الوجبات الخاصه باللاعبين.

من جانبه، أدى فريق الكرة بالزمالك مرانه الأول بملعب إدريس محمد أويا بالعاصمة التشادية بنجامينا.

واستمر المران لمدة 50 دقيقة بدأت بالإحماء بالجري مجموعة واحدة بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أحدهما أشرف عليها شورمان المدرب العام والأخرى أمير عزمي مدرب الفريق وكانت عبارة عن تدريب لعب الكرة من لمسة واحدة .

واختتم المران بتقسيمة في نصف الملعب أشرف عليها جروس وحرص على توجيه اللاعبين أول بأول ووضح الحماس الشديد على جميع اللاعبين من خلال المنافسة التي ظهرت بين الفريقين المتباريين في التقسيمة .


المزيد عن: محمد عنتر الزمالك والمصري الزمالك الأهلي أيمن حفني إسلام عيسي والمصري إسلام عيسي أحمد مدبولي
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