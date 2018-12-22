نقيب الزراعيين: مصر شهدت نهضة زراعية في عهد السيسي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن من يبحث عن تقدم مصر، عليه أن يبحث عن التطور الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نهضة زراعية في عهد الرئيس السيسي.





وأشار "خليفة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إلى أن مصر تزيد سنويًا 2،5 مليون نسمة، ومن ثم أصبح توفير الغذاء ضرورة حتمية، لافتًا إلى أن الـ 100 ألف صوبة زراعية سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، فالصوب الزراعية توفر 60% من حجم المياه التي تستخدم في الزراعات المكشوفة.





ولفت إلى أنه الرئيس السيسي حريص على ألا يتم تنفيذ أي مشروع زراعي في مصر إلا بعد استيفاء كافة الدراسات للمشروع.



