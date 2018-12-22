نقيب الزراعيين: مصر شهدت نهضة زراعية في عهد السيسي
السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن من يبحث عن تقدم مصر، عليه أن يبحث عن التطور الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نهضة زراعية في عهد الرئيس السيسي.
وأشار "خليفة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إلى أن مصر تزيد سنويًا 2،5 مليون نسمة، ومن ثم أصبح توفير الغذاء ضرورة حتمية، لافتًا إلى أن الـ 100 ألف صوبة زراعية سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، فالصوب الزراعية توفر 60% من حجم المياه التي تستخدم في الزراعات المكشوفة.
ولفت إلى أنه الرئيس السيسي حريص على ألا يتم تنفيذ أي مشروع زراعي في مصر إلا بعد استيفاء كافة الدراسات للمشروع.
يفتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
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