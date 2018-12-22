ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نقيب الزراعيين: مصر شهدت نهضة زراعية في عهد السيسي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
نقيب الزراعيين: مصر شهدت نهضة زراعية في عهد السيسي
طباعة
Advertisements
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن من يبحث عن تقدم مصر، عليه أن يبحث عن التطور الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نهضة زراعية في عهد الرئيس السيسي.

وأشار "خليفة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إلى أن مصر تزيد سنويًا 2،5 مليون نسمة، ومن ثم أصبح توفير الغذاء ضرورة حتمية، لافتًا إلى أن الـ 100 ألف صوبة زراعية سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، فالصوب الزراعية توفر 60% من حجم المياه التي تستخدم في الزراعات المكشوفة.

ولفت إلى أنه الرئيس السيسي حريص على ألا يتم تنفيذ أي مشروع زراعي في مصر إلا بعد استيفاء كافة الدراسات للمشروع.

يفتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
المزيد عن: نقيب الزراعيين السيسي أمن غذائي أخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش