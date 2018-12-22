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أمريكا ستغلق قاعدة بسوريا كانت مصدر إزعاج لروسيا

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
أمريكا ستغلق قاعدة بسوريا كانت مصدر إزعاج لروسيا
بوتين وترامب- أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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تعتزم الولايات المتحدة إغلاق قاعدة عسكرية فى سوريا، التى كانت تثير غضب روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذى هيل" الأمريكية، اليوم.

وسيتم سحب القوات الخاصة من قاعدة التنف بالقرب من الحدود السورية مع الأردن، حسبما أكدّ قائد المتمردين مراد الطلة لموقع "بازفيد" الأمريكى.

ويعد الانسحاب من القاعدة جزءً من تحرك أكبر من جانب الولايات المتحدة للخروج من سوريا، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

ويوم الجمعة، أعلنت القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة النصر على داعش في حجين، آخر بلدة رئيسية تحت سيطرة المجموعة الإرهابية، لكن داعش ما زالت تحتفظ بالأراضي على طول الحدود السورية العراقية.

وأدانت روسيا بشكل متكرر وجود الولايات المتحدة في التنف.في رد على مغادرة الولايات المتحدة للبلاد، وأشار المسؤولون الروس تحديدًا إلى أن عملية إنهاء التصعيد ستكون ممكنة الآن بالقرب من القاعدة.

وقال مسؤول روسي في وقت سابق من هذا الشهر "هناك قلق متزايد يتعلق بالنشاط المشكوك فيه للولايات المتحدة وحلفائها في سوريا"، وأضاف " أنّ الاحتلال غير الشرعي لمنطقة الـ 55 كلم حول القاعدة في التنف يظل المصدر الأساسي لزعزعة الاستقرار في ذلك الجزء من سوريا".

 

المزيد عن: عالم سوريا روسيا اخبار أمريكا
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