الحوثيون يرتدون زي الأمن والشرطة للتحايل على قرار الانسحاب من الحديدة

وصل إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، السبت، فريق فني من الأمم المتحدة، الذي سيساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار، تنفيذا لاتفاق السويد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن.

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.

وأصدرت ميليشيات الحوثي أوامر لأفرادها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول المراقبين الدوليين إلى الحديدة، في محاولة للتحايل على قرار الانسحاب من المدينة.