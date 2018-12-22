ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحوثيون يرتدون زي الأمن والشرطة للتحايل على قرار الانسحاب من الحديدة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
الحوثيون يرتدون زي الأمن والشرطة للتحايل على قرار الانسحاب من الحديدة
الحديدة اليمنية - أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

وصل إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، السبت، فريق فني من الأمم المتحدة، الذي سيساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار، تنفيذا لاتفاق السويد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن.

 

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

 

وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.

 

وأصدرت ميليشيات الحوثي أوامر لأفرادها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول المراقبين الدوليين إلى الحديدة، في محاولة للتحايل على قرار الانسحاب من المدينة.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش