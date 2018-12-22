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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:14 ص
استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة
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رحاب منيعم
 
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بجراح التي اصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ39.

وأفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، ان الشاب أيمن منير شبير (18 عاما) من سكان دير البلح استشهد متأثرا بجراح اصيب بها في البطن برصاص الاحتلال شرق البريج.

وأشار الى ان عدد الشهداء ارتفع الى 4 الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في جمعة "الوفاء للمقاومة" اثنين منهم شرق البريج والآخرين شرق مدينة غزة.

يذكر أن تلك هي المرة الاولى التي يسقط فيها هذا العدد من الشهداء منذ أكثر من ستة اسابيع.
المزيد عن: مسيرا العودة قطاع غزة شهيد جمعة الوفاء لابطال المقاومة
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