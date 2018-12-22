مصادر: قطر قدمت خدمات كبرى بالخليج لمشروع ملالي إيران

اعتبر الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك، إن قطر تحولت إلى خنجر في ظهر دول الخليج العربي، وقدمت خدمات كبرى لمشروع ملالي إيران.

وتابع مالك في برنامجه "المراقب" عبر قناة "سعودية 24"، حيث تحولت السعودية إلى هدف إعلامي معلن لحكام الدوحة ضمن حروب إيران الناعمة.

وأضاف مالك، أن استهداف دول الخليج العربي على رأس الأولويات في المشاريع المعادية للعرب والمسلمين، مشيرًا إلى مشروع إيران «الهدام» ينفق الكثير من أجل ضرب أمن واستقرار الدول الخليجية.

وأكد الإعلامي الجزائري الشهير، أنه منذ أواخر عام 2010 والشرق الأوسط يعيش حالة غير مستقرة، وتتفاقم فيه الأزمات، وتتغول فيه المخاطر الأمنية بتداعياتها السلبية على الأمن الداخلي، والتي جعلت الأمن القومي لدول المنطقة يواجه جملة من التهديدات المصيرية بلغت لدرجة استهداف الكيان الجغرافي للعرب.

وأشار مالك إلى أن اشتعال الأزمات في سوريا، والعراق، واليمن، والحروب النجسة، والنزاعات الطائفية، والنزعات العرقية، هي من أبرز التحديات القائمة التي تشكل هاجسًا أمنيًا حقيقيًا لدول الخليج، وأبرز ما تعرَّض له الأمن القومي الخليجي منذ مطلع 2011، هي الفوضى العارمة التي اجتاحت المنطقة.

وتابع، أن ما يسمى ب«الربيع العربي»، أدى إلى انفجار أمني كبير، وصنع تحولات في البيئة الإقليمية، أدت إلى تعاظم الدور الإيراني في المنطقة، وحروب إيران بالوكالة في المنطقة هدفها التدمير وليس التعمير.

واوضح، أن النظام الإيراني استغل الأحداث الجارية في الدول العربية، وشرع في دعم وتوظيف جماعات وتنظيمات لتحقيق أهدافه القومية وأطماعه التوسعية