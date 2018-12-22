أحمد عبد الله: "ليل خارجي" ليس له علاقة بـ"ليلة ساخنة"
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
الفجر الفنى
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أكد المخرج أحمد عبد الله أن فليمه ليل خارجى ليس له علاقة بالفيلم الشهير " ليلة ساخنة " ، والذى قام ببطولته نور الشريف ولبلبة .
وقال " عبد الله " فى تصريحات صحفية، إن تشبيه فيلمه بليلة ساخنة ، جاء لأن هناك نوعية من الجمهور يحاولون تقريب أى عمل سينمائى إلى آخر سبق وأن شاهدوه.
يذكر أن فيلم " ليل خارجى " يشارك فى بطولته كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقى ، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بسمة وعمر عابد .
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