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بيان عاجل من السعودية بشأن إجراءات ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
بيان عاجل من السعودية بشأن إجراءات ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين
السعودية - أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا.

 

ولفت المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إلى أن السعودية سبق وأن أكدت مراراً خطورة الدعم الإيراني للإرهاب، وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.

 

وأعلنت جمهورية ألبانيا اليوم طردها السفير الإيراني ودبلوماسيًا آخرًا لإضرارهما بأمنها القومي.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألبانية ادليرا بريندي في تصريح صحفي اليوم، أن الدبلوماسيين يشتبه بتورطهما بنشاطات تضر بأمن البلاد، مشيرة إلى أن اعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما تم اتخاذه بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.

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