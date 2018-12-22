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أحمد عز أحسن ممثل في دير جيست عن "أبو عمر المصري"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:17 ص
أحمد عز أحسن ممثل في دير جيست عن أبو عمر المصري
أحمد عز
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الفجر الفنى
 
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نشر مدير أعمال الفنان أحمد عز، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مجموعة من الصور للفنان أحمد عز أثناء تكريمه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "دير جيست".

وحصد الفنان أحمد عز على جائزة أحسن ممثل عن دور "فخر" في مسلسل "أبوعمر المصري".

المسلسل عن رواية عز الدين شكري فشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أن حفل دير جيست، حفل فني سنوي لمجلة "دير جيست العالمية"، لتوزيع الجوائز بناء على تصويت الجمهور.
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