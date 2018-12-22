كأس آسيا 2019 .. تاريخ مشاركات منتخب تايلاند في بطولة أمم آسيا وأبرز إنجازاته

يستعد منتخب تايلاند للمشاركة في النسخة السابعة عشر من منافسات بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق في الخامس من يناير المقبل وتستمر حتي 1 فبراير، في الإمارات العربية المتحدة.





تأهل المنتخب التايلاندي لكأس آسيا 2019 من الدور الثاني للتصفيات، وذلك بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ويتواجد ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات (الامارات – الهند – البحرين).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات منتخب تايلاند ببطولة أمم آسيا وأبرز انجازاته:





- تاريخ مشاركات تايلاند في أمم آسيا:





ستكون مشاركة منتخب تايلاند في بطولة كأس الأمم الأسيوية لعام 2019 المشاركة السابعة له في البطولة، ولم يسبق لمنتخب الفيلة الفوز بلقب البطولة من قبل، ، وكانت آخر مشاركاته في 2007 كأحد الدول الأربعة التي استضافت البطولة رفقة إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وأفضل إنجازات المنتخب التايلاندي في بطولة أمم أسيا حصوله على المركز الثالث في نسخة البطولة عام 1972 التي اقيمت على أرضه.





- مدرب منتخب تايلاند:





يقود منتخب تايلاند في بطولة كأس أمم آسيا المدرب العجوز الصربي ميلوفان راييفيتش صاحب الـ64 عامًا، تولي تدريب المنتخب التايلاندي في 26 أبريل 2017، وخاض معه 17 مباراة فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.





ميلوفان رايفيتش سبق وتولي قيادة عدة منتخبات خلال مسيرته التدريبية أبرزها الجزائر، قطر، غانا، وكذلك فريق الأهلي السعودي والسد القطري.





- أبرز نجوم منتخب تايلاند:





1- تيراسيل دانجدا:

من أبرز وأهم نجوم منتخب تايلاند المشارك في بطولة أمم آسيا اللاعب الأكثر شهرة في تايلاند حاليا وهو تيراسيل دانجدا (30 عامًا) لاعب فريق ألميريا الاسباني السابق، وسانفريس هيروشيما الحالي، شارك في 94 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده وسجل 42 هدفًا.





2- أديساك كرايسون:

لاعب فريق موانجتونج يونايتد التايلاندي، أديساك كرايسون (27 عامًا) من النجوم الذي يعول عليهم منتخب تايلاند في بطولة أمم آسيا 2019، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية، وشارك في 33 مباراة رفقة منتخب بلاده وسجل 16 هدفًا.





3- بوكلاف أنان:

من النجوم المميزين ضمن صفوف منتخب تايلاند اللاعب بوكلاف أنان (27 عامًا) لاعب وسط فريق بانكوك يونايتد التايلاندي، وشارك في 40 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.





4- كاوين ثامشاتانان:

يعتبر كاوين ثامشاتان حارس مرمي فريق أود هيفرلي لوفن البلجيكي، قائد المنتخب التايلاندي من اللاعبين البارزين ضمن صفوف منتخب بلاده وصمام الأمان لفريقه في البطولة المقبلة نظرًا لما يتميز به اللاعب من خبرات عالية وإمكانيات فنية مميزة، ولعب "ثامشاتان" 65 مباراة دولية.