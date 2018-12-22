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البنا حكما لمباراة سموحة والمقاصة.. وطاقم مغربي يدير بيراميدز وإنبي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:19 ص
البنا حكما لمباراة سموحة والمقاصة.. وطاقم مغربي يدير بيراميدز وإنبي
الحكم محمود البنا
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الفجر الرياضي
 
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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة مباراة سموحة ومصر المقاصة، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الأول، التي ستقام غداً السبت، ويعاونه أسامة السيد وممدوح مصطفى، ومحمد إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من صبري إبراهيم وسيد عبد الله حكماً خامساً.


ويدير طاقم حكام مغربي مباراة بيراميدز وإنبي، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً السبت، ويتكون من رضوان جيد حكم ساحة ويعاونه لاشين ازجاو ومصطفى اكركاد، وياسين بوسليم حكماً رابعاً.

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