ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22-12-2018 بمدن ومحافظات مصر

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22-12-2018، بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بالتزامن مع بدء أول أيام فصل الشتاء.





- الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.





وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك- وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية- حسب هيئة الأرصاد الجوية.





أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





- بدء موسم الشتاء وتحذيرات من الأرصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أبرز صفات فصل الشتاء هي الانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح، وسقوط الأمطار.





ونصح عبدالعال، في تصريحات صحفية، المواطنين خلال فصل الشتاء بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة عند سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وارتداء الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.





- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع في الفترة المقبلة حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث إن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة يظل مستمرا حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة ستتراوح بين 19 و20 درجة، وهناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 13 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 13 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 20

نخل 04 17

نويبع 15 21

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 14 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 22

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 20

بني سويف 12 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 11 23

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 10 21

الشلاتين 16 26

أبو رماد 16 25

رأس حدربة 17 23

حلايب 18 24



