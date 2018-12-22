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"الفجر" يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:14 ص
الفجر يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)
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تهنئ أسرة تحرير "الفجر" الزميل أحمد هيكل المحرر بقسم التحقيقات، بعقد قران شقيقته المهندسة أمينة، على المهندس عمرو مطاوع، في حفل بهيج ضم الأقارب والأهل والأحباب.

أسرة موقع "الفجر" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما فى خير .

"الفجر" يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)
"الفجر" يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)
"الفجر" يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)
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