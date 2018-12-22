"الفجر" يهنئ الزميل أحمد هيكل بعقد قران شقيقته (صور)









أسرة موقع "الفجر" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما فى خير .

تهنئ أسرة تحرير "الفجر" الزميل أحمد هيكل المحرر بقسم التحقيقات، بعقد قران شقيقته المهندسة أمينة، على المهندس عمرو مطاوع، في حفل بهيج ضم الأقارب والأهل والأحباب.