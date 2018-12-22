الجبلاية تخاطب الأمن لزيادة أعداد الجماهير بالدوري

خاطب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الجهات الأمنية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، من أجل زيادة أعداد الجماهير بمباريات الدوري العام.









وترغب الجبلاية في زيادة أعداد الجماهير من 5000 مفترج إلى 10 آلاف، بالفترة المقبلة تحسبًا لزيارات وفد الكاف لتدوين ملاحظاته حول إمكانية استضافة البلاد لبطولة الإمم الإفريقية.









ويخشى مسؤولو الجبلاية، أن يكون الغياب الجماهيري سببًا في ابتعاد البطولة عن تنظيمها على الأراضي المصرية، في ظل المنافسة الشرسة من جنوب إفريقيا، لتنظيم اللقب القاري.





ويسعى مسؤولو الجبلاية، للحصول على الموافقات الأمنية ومخاطبة الجهات المسئولة من أجل زيادة أعداد الجماهير خلال مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.









وأعلن الاتحاد المصري عن التقدم بأوراق الترشح لاستضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل، عقب رفض دولة المغرب التقدم لاستضافة البطولة، بعدما تم سحب تنظيمها من الكاميرون بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية.









ومن المقرر أن يعلن الكاف، عن اسم البلد المستضيف للبطولة يوم 9 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي وتوزيع الجوائز السنوية، والتي ستقام يوم 8 من نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.



