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وليد صلاح الدين: الأهلي قد يعيد فضل وغالي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:45 ص
وليد صلاح الدين: الأهلي قد يعيد فضل وغالي
فضل وغالي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري، بأنه من الممكن عودة كلا من حسام غالي ومحمد فضل عقب رحيلهما عن الأهلي مرة أخرى لافتا بأن الثنائي من أبناء النادي.


وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "متواجد في الأهلي وعملت في أكاديمية النادي عقب اعتزالي وتقدمت بطلب للعمل كمدرب وبعدها عملت مهع محمد عمر في منتخب الشباب وعدت بعدها للأهلي مرة أخرى".


وأضاف :"الأهلي مر بهزة بعد خروجه من البطولة ودوري أبطال أفريقيا ويشرفني مقارنتي بالخطيب لأنه أسطورة سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي وتواصلت معه في الفترة الأخيرة بعد إجراؤه للعملية الجراحية".


واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً : " على الرغم من رحيل محمد فضل وحسام غالي عن الأهلي إلا أنهم من الممكن أن يعودوا له مرة أخرى لأنهم أبناؤه".

المزيد عن: وليد صلاح الدين محمد فضل حسام غالي الاهلي الأهلي
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