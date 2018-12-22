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جلسة بين المصري والزمالك لحسم صفقات يناير

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
جلسة بين المصري والزمالك لحسم صفقات يناير
الزمالك
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محمد الصو
 
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عقد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري ونجل رئيس النادي جلسة مع رئيس الزمالك خلال الأيام الماضية، ليطلب من الأخير ضم بعض لاعبي الأبيض للفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وشدد عدنان حلبية في حديثه مع رئيس القلعة البيضاء على أن المصري لم يعد يمتلك الآن التوأم حسام وإبراهيم حسن، لذا فإن مجلس إدارة النادي البورسعيدي يمني النفس بموافقة رئيس الزمالك على منح بعض اللاعبين للمصري خلال الميركاتو الشتوي، لتدعيم خطوط الفريق خاصة أنه يحتاج للخروج من الكبوة التي يعشيها خلال الفترة الأخيرة.


وجاء ذكر اسم التوأم على خلفية الأزمات التي وقعت بينهما وبين رئيس الزمالك في السابق، ورفض الأخير التعاون مع المصري في أي صفقات خلال الفترة الماضية، بسبب حسام وإبراهيم حسن وتأكيده على ذلك الأمر في تصريحاته التلفزيونية.


وحدد عدنان حلبية مجموعة من لاعبي الزمالك بالاسم للحصول على خدمات لاعبان منهم على الأقل، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أيمن حفني، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، ومحمود عبدالعاطي "دونجا".


ومن جانبه وافق رئيس النادي الأبيض على طلب عدنان حلبية، ولكنه وضع شرط وحيد نظير منح بعض لاعبي الزمالك للمصري في يناير المقبل، وهو الموافقة على بيع إسلام عيسى نجم الفريق البورسعيدي، لصفوف الزمالك في يناير.


ويحاول المصري تدعيم صفوفه خلال انتقالات الشتاء، خاصة في ظل معاناة الفريق في أكثر من مركز على رأسهما خط الهجوم وصانع اللعب، منذ بداية الموسم الجاري.

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