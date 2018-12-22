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عندك "صلاح" لا تقلق .. ليفربول ينجو من الفصول البايخة لـ"وولفرهامبتون" أمام عمالقة إنجلترا

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:04 ص
عندك صلاح لا تقلق .. ليفربول ينجو من الفصول البايخة لـوولفرهامبتون أمام عمالقة إنجلترا
محمد صلاح
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علاء خليف
 
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حقق فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، فوزًا غاليًا على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويُدين ليفربول بالفضل في الفوز الذي حققه على وولفرهامبتون مساء الليلة، للاعبه المصري محمد صلاح، والذي سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 19، بينما صنع الهدف الثاني لزميله الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، ليُهدي فريقه 3 نقاط ثمينة ويُعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشيستر سيتي.


واستطاع ليفربول بفضل هدفي "صلاح" و "فان دايك" أن ينجو من "الفصول البايخة" لفريق وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث أحرج الفريق الصاعد حديثًا لـ"البريميرليج" كبار إنجلترا خلال منافسات الدوري في الموسم الحالي وحقق أمامهم نتائج إيجابية، ولم ينجو من فخ التعثر أمامه سوي ليفربول وتوتنهام.


أول ضحايا وولفرهامبتون من عمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان فريق مانشيستر سيتي والذي تعادل معه 1/1 في لقاء الجولة الثالثة وأفقده نقطتين ثمينتين في سباق البريميرليج، وكرر نفس النتيجة التعادل بهدف لمثله أمام فريق مانشيستر يونايتد في الجولة السادسة للبطولة، وأرسنال في الجولة الثانية عشر، بينما خسر أمام توتنهام بنتيجة 3/2 في الجولة الـ11، وسقط مجددًا مساء الجمعة أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد.


ولعب وولفرهامبتون 18 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، فاز في 7 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 4 مباريات، وحصد 25 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.


بينما يعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه مانشيستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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