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محمد صلاح يضرب 5 أرقام قياسية في ليلة عبور ولفرهامبتون بالبريميرليج

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:08 ص
محمد صلاح يضرب 5 أرقام قياسية في ليلة عبور ولفرهامبتون بالبريميرليج
محمد صلاح
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محمد أبوليلة
 
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يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تدوين الأرقام القياسية مع الريدز بعد الفوز على ولفرهامبتون 2-0 اليوم في الجولة الثامنة عشر من الدوري.


ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف فريقه الأول بالدقيقة 18 ثم عاد ليصنع الهدف الثاني لزميله المدافع فان دايك في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.


رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني والذي سيلعب غدًا مع كريستال بالاس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 نقطة في المركز السابع.


يرصد موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام محمد صلاح في ليلة انتصار ليفربول على ولفرهامبتون مساء اليوم:


1- تصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدف بفارق هدف وحيد عن مهاجم أرسنال أوباميانج الذي يملك في رصيده 10 أهداف.


2- محمد صلاح منذ بداية الموسم الماضي سجل وصنع مع فريقه في ثماني مباريات مختلفة بالدوري الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري.


3- سجل محمد صلاح ضد 20 فريقا من 22 فريقا واجههم في البريميرليج حتى الآن ، ولم يسجل فقط ضد مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.


4- خاض محمد صلاح 76 مباراة مع ليفربول، سجل 57 هدف وصنع 21 أسيست لزملائه.


5- ‏سجل محمد صلاح 4 أهداف في آخر مباراتين خارج أرضه في البريميرليج.

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