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مع قرب الاحتفالات برأس السنة.. برلماني يوجه رسالة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:40 م
مع قرب الاحتفالات برأس السنة.. برلماني يوجه رسالة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم
سعيد حساسين
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أمنية فوزي
 
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دعا الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، المواطنين المصريين للتعاون مع رجال الأمن خلال احتفالات رأس السنة للحفاظ على سلامتهم، متابعًا: "خلو بالكم وانتوا بتحتفلوا".

ووجه "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، رسالة لـ المصريين، قائلًا: "إحنا مش في عداء مع رجال المرور والأمن، أرجوكم سهلوا لهم أعمالهم".

واستنكر: "ليه عندنا كبرياء زيادة عن اللزوم، مسألة التفتيش والمرور مرتبطة بالأمن وليس بالكرامة".

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