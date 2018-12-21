مع قرب الاحتفالات برأس السنة.. برلماني يوجه رسالة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم

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دعا الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، المواطنين المصريين للتعاون مع رجال الأمن خلال احتفالات رأس السنة للحفاظ على سلامتهم، متابعًا: "خلو بالكم وانتوا بتحتفلوا".



ووجه "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، رسالة لـ المصريين، قائلًا: "إحنا مش في عداء مع رجال المرور والأمن، أرجوكم سهلوا لهم أعمالهم".



واستنكر: "ليه عندنا كبرياء زيادة عن اللزوم، مسألة التفتيش والمرور مرتبطة بالأمن وليس بالكرامة".



