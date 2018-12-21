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موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:24 م
موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
تشيلسي وليستر سيتي
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أحمد عصام
 
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يواجه نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري منافسه نادي ليستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما يحل نادي ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بالبريميرليج.

 

وتقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي يوم السبت 22 ديسمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 1".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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