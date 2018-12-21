"بيراميدز" يطلق مسابقة في البلاي ستيشن.. و"أديب" يكشف تفاصيل اتصاله بـ تركي آل الشيخ



وأضاف أنه اتصل بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأخبره: "مبعرفش ألعب بلاي ستيشن، مفيش مسابقات تانية، أتكلم 6 ساعات، أو أكل 50 ساندويتش سوسيس في نص ساعة، ولكن للأسف مفيش غير بلاي ستيشن".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مليون جنيه، والمركز الثاني سيحصل على نصف مليون جنيه، مضيفا: "بعد كده محدش هيقول لابنه كفاية لعب بلاي ستيشن يا فاقد، ده ممكن يجهز نفسه من قيمة الجائزة".