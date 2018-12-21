ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فهد المولد: الاتحاد لن يهبط

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:18 م
فهد المولد: الاتحاد لن يهبط
فهد المولد
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
شدد فهد المولد لاعب فريق الاتحاد السعودي، على أنه لا يجب التفكير في إمكانية هبوط فريقه في نهاية الموسم الحالي.

وأكد المولد أن الاتحاد فريق كبير وليس من السهل أن يهبط، قائلاً: "مازال أمامنا مباريات الدور الثاني وسنسعى للابتعاد عن شبح الهبوط".

وتلقى الاتحاد خسارته أمام النصر1-2 اليوم الجمعة في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان، ليتجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

وصرح المولد قائلاً: "أهداف النصر جاءت من أخطاء واضحة من لاعبي الاتحاد،لافتاً إلى إنه لا يعلم مدى صحة ركلتي الجزاء التي حصل عليها المنافس".

واختتم: "المباراة كانت متوازنة بين الفريقين، وقاتلنا من أجل تحقيق الثلاث نقاط وكنا رجال لكن الحظ عاندنا".
المزيد عن: فهد المولد الدوري السعودي الاتحاد والنصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
2
x
19:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
4
x
14:10
0
الباطن
الهلال
4
x
14:10
3
الأهلي
الفتح
0
x
16:30
0
الإتفاق
القادسية
3
x
16:30
1
التعاون
الاتحاد
1
x
17:25
2
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
0
x
22:00
2
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
1
x
18:00
0
النجم الساحلي - تونس