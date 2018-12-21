فهد المولد: الاتحاد لن يهبط

شدد فهد المولد لاعب فريق الاتحاد السعودي، على أنه لا يجب التفكير في إمكانية هبوط فريقه في نهاية الموسم الحالي.





وأكد المولد أن الاتحاد فريق كبير وليس من السهل أن يهبط، قائلاً: "مازال أمامنا مباريات الدور الثاني وسنسعى للابتعاد عن شبح الهبوط".





وتلقى الاتحاد خسارته أمام النصر1-2 اليوم الجمعة في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان، ليتجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز ما قبل الأخير.





وصرح المولد قائلاً: "أهداف النصر جاءت من أخطاء واضحة من لاعبي الاتحاد،لافتاً إلى إنه لا يعلم مدى صحة ركلتي الجزاء التي حصل عليها المنافس".



