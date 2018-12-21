فالفيردي: ليس لنا علاقة بـ رابيو.. وعلينا الانتباه خلال الميركاتو الشتوي

أشاد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، بلاعبه البرازيلي فيليبي كوتينهو، مؤكدًا أنه لاعب عظيم وسيفيدنا كثيراً بداية من يناير.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو بالليجا: "أظن أن سيميدو سيكون متواجد، في المقابل ارى من الصعب تواجد مالكوم و سيرجي روبرتو يوم غد".





وأضاف: "لا اتوفر على معلومات دقيقة بخصوص وضعية أومتيتي، في كل الأحوال يجب علينا أن نبقى مستعدين لكل إحتمال".





وواصل: "سوق الانتقالات الشتوية؟ سأكون أول مدرب يُغلق السوق قبل أن يفتح، علينا أن نكون منتبهين ومستعدين لكل شيء....يجب علينا أن ننتظر".





وتابع: "أفضل طريقة يمكن أن يتكون بها لاعبو الرديف، هي أن يلعبوا في فريقهم و يحاولوا الصعود للدرجة الثانية بحيث هناك لديهم هامش اكبر للعب و نحن بطبيعة الحال نتابعهم و نشاهدهم".





وأكمل: "بعيداً عن ان يلعب جيداً و يمنع عنا الأهداف، فقط اطلب من مورييو أن يلعب و أن يتكيف بسرعة في ديناميكية الفريق".





واستطرد: "لا اعرف جيدا اللاعب رودريغو سياو، اعرف انه تم الحديث عن اللاعب بكثرة مثله مثل بعض اللاعبين الآخرين، ما أعرفه هو أنه يلعب في ساوباولو، هذا ما أعرفه".



