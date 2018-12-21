"جوجل" يعتبر تميم مراهقا سياسيا (بالصور)

يعتبر محرك البحث العالمي "جوجل"، أمير نظام قطر تميم بن حمد، مراهقًا سياسيًا؛ إذ أنه بمجرد البحث عليه باسم "المراهق السياسي" فستظهر صوره مع المراهقين.





من جانبه، نشر المحلل السياسي والإستراتيجي، عددًا من صور تميم بن حمد، التي ظهرت له عندما قام بالبحث على "جوجل"، قائلًا : "جرب معي ابحث وصور شاشتك وغرد!.. على خارجية نظام الدوحة إدانة هذا الأمر".





وتفاعل المغردون مع تغريدة أمجد طه، إذا بدأو في البحث على "جوجل" بهذا العنوان وبالفعل ظهرت لهم صور تميم بن حمد.