الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة ومصرع 25 في صرواح

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، استهدف القصف مواقع تمركز الميليشيا في جبل الأحطوب بمديرية مقبنة، مخلفاً خسائر بشرية في صفوفها، بالإضافة تدمير أطقم تابعة لها، وكما دارت مواجهات بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة الضباب، في مناطق الربيعي وجبل المنعم، تكبدت خلالها قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

ومن جهة أخرى، لقي 25 من عناصر ميليشيا الحوثي، مصرعهم مساء أمس الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ورصدت قوات الجيش، مجاميع من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع جنوبي وشرقي مديرية صرواح، وأفشلت قوات الجيش كل تلك المحاولات اليائسة للتسلل، وأجبرت مجاميع الميليشيا على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت 25 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.