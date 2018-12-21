عمرو أديب عن مشروع هضبة الجلالة: "المصريين شقوا الجبل"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن إنشاء مصنع رخام في مصر فكرة جيدة، مضيفا: "أنا مبسوط من المشروع ده.. وشكل المكن وهو شغال منعش"، موضحًا أن هذا المشروع وفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وأضاف أن مصر أصبح لديها صناعة رخام بعشرات الملايين سنويا، موضحا أن منطقة الجلالة متكاملة بها منطقة صناعية، وسياحية، "المصريين شقوا الجبل"، مشبها المشروع بـ ريفيرا البحر الأحمر، موجها التحية لكل من شارك في التخطيط وتنفيذ المشروع.







وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر أمس الخميس، جوله بمنطقة هضبة الجلالة تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنوياً.

كما تفقد الرئيس أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام وبلوكات الرخام والمنتجات الخرسانية التي تقام من هالك الرخام، حيث تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 يونيو 2020.

وقام الرئيس كذلك بالمرور على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة عدد 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء، والعمارة، والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس شملت كذلك الحي السكني، والمنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية والتلفريك بمدينة الجلالة، بالإضافة إلى الفندق الجبلي لمنتجع الجلالة الذي يضم 298 غرفة وجناح و3 مطاعم وقاعة مؤتمرات كبرى وحمامات سباحة.

كما تفقد محطة تحلية مياه الجلالة بإجمالي 4 رافعات للمياه من محطة التحلية حتى منسوب 70 متر لتصل إلى مدينة الجلالة.

وتفقد الرئيس أيضاً منطقة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات تكديس للمياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب تكفي للاستهلاك لمدة يوم واحد.

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشروع هضبة الجلالة الذي تنفذه الدولة، مشيرًا إلى أنه مشروع لم يكن موجود من قبل، فهو ليس توسع لمشروع كان قائم.