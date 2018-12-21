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رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:03 م
رانيا يوسف بـالبطانة في حفل توزيع الدير جيست (صور)
رانيا يوسف
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يارا أحمد
 
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خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار في حفل توزيع جوائز "الدير جيست" بإحدى الفنادق الكبري بالتجمع الخامس وظهرت بفستان مميز ولكنه ملفت للغاية ولكن حرصت علي تفادي أخطاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن المقرر تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع خلال الحفل، ومن المقرر حضور كل من الفنان أمير كرارة لحصوله على جائزة أفضل ممثل، وغادة عبدالرازق أفضل ممثلة، وأكرم حسني أفضل كوميديان، وياسمين عبدالعزيز أفضل كوميديانة.

والفنان أحمد مالك أفضل ممثل شاب، وأسماء أبو اليزيد أفضل ممثلة شابة، وبيتر ميمي أفضل مخرج، وأحمد مراد أفضل سيناريو، و"حرب كرموز" أفضل فيلم، و"البدلة" أفضل فيلم كوميدي، وأغنية "أنا من سكة وأنت في سكة" لهاني عادل وأحمد شيبة أفضل أغنية لفيلم
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
رانيا يوسف بـ"البطانة" في حفل توزيع "الدير جيست" (صور)
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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