مديرة صندوق النقد خلال اتصال هاتفي بـ السيسي تشيد بتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه فى عدد من المجالات، فضلاً عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.





وأعرب الرئيس عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة والصندوق لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار.





كما أكد الرئيس خلال الاتصال، أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات التى تم اتخاذها للإصلاح، وبما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن لاجارد أشادت من جانبها بالتقدم الذى تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال البرنامج، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل علي تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة.



