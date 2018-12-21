اندلاع حريق في محطة وقود بمحافظة تيماء

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، على حريق اندلع في محطة وقود داخل المحافظة، اليوم الجمعة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق قبل إمتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة ثلاث عمال يعملون في المحطة من الجنسية الآسيوية بحروق صنفت من الدرجة الأول والثانية والثالثة وجميع حالات المصابين مستقرة .

وأوضحت مصادر أن سبب الحريق، هو ضرب عامل المحطة لغطاء خزان الوقود بمطرقة حتى يتم فتحة وأثناء الضرب الغطاء خرجت شرارة وتسبب في اشتعال النيران في الخزان الأرضي لوجود القليل من بقايا الوقود فيه.