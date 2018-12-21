"تحيا مصر": مليار جنيه حجم تبرعات المصريين الموجهة لمدينة الأسمرات

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قال شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق هو أول صندوق تكافي مجتمعي في مصر يعتمد في الأساس على تبرعات المصريين، والتى توجه من خلاله للفئات الاكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الصندوق يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المجالات.



وأضاف "سالم"، خلال حواره مع فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أن أهم المشروعات التى قام بها الصندوق خلال الفترة السابقة هي المشروعات الخاصة بتنمية وتطوير العشوائيات، والتي اعتمدت على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مثلما حدث في مدينة الأسمرات، حيث تم إنشاء أكثر من 18 ألف و200 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 281 وحدة تجارية، بالإضافة للخدمات الموجودة بالمنطقة، موضحًا أن تبرعات المصريين التي وجهت لمدينة الأسمرات بأكثر من مليار جنيه.



وتابع، أن الصندوق قام بالمساهم في تطوير منطقة العسال بحي شبرا بالتعاون مع محافظة القاهرة بتكلفة 91 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع بمحافظة الإسكندرية وهو بشائر الخير، كما استطاع تدعيم المشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية في الإسكندرية بأكثر من 30 ألف وحدة سكنية بالإضافة للخدمات الاخرى المقدمة للمواطنين الذين يتم نقلهم لبشائر الخير.



وأوضح، أن الصندوق هو المنفذ لمشروع "شارع 306" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وهو خاص بتمكين الشباب وإنشاء وحدات متنقلة بأماكن بالتنسيق مع المحافظات، بما يساهم في توفير فرص عمل وتقديم دعم اقتصادي للشباب، واليوم تم افتتاح أول مشروع بمصر الجديدة، وسيتم تعميمه في عدد من المحافظات قريبًا.



وناشد المصريين بالوقوف مع الصندوق لاستكمال مابدأه خلال السنوات الماضية.

