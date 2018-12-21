تحطم طائرة تابعة لمفوضية الانتخابات في الكونغو

أكدت مصادر محلية تحطم طائرة شحن تستأجرها اللجنة الانتخابات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من مطار كينشاسا عاصمة البلاد.

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن الطائرة التابعة لشركة Gomair، سقطت على بعد 35 كلم من العاصمة كينشاسا، عندما كانت تستعد للهبوط في مطار كينشاسا، وذكرت، أن الاتصال فقد مع الطائرة في مساء أمس الخميس، وتحاول فرق الإنقاذ تحديد مكان سقوط الطائرة.

وأشارت إدارة الشركة المالكة للطائرة، إلى أنها لا تملك حتى الآن أية تفاصيل عن الكارثة الجوية.

من جهتها أعلنت السفارة الروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الطائرة التي تحطمت مساء الخميس، كانت تقل 23 شخصا، ويعتقد أن بينهم 3 مواطنين روس.

وتفيد تقارير غير مؤكدة حتى الآن، بأن 3 مواطنين روس، كانوا يقودون طائرة الشحن المنكوبة من طراز "أنطونوف-26" وكانت تنقل مواد لوجسية خاصة بالانتخابات إلى مقاطعة كاساي.

وقال السفير الروسي في كينشاسا، ألكسي سنتيبوف، لمراسل وكالة "تاس"، إن مصير الطاقم لا يزال مجهولا حتى الآن.

وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت في وقت سابق، بمصرع ستة أشخاص في الحادث، بينهم خمسة من أفراد الطاقم. ولكنها قالت، إن أسماءهم وجنسياتهم لم تحدد بعد.