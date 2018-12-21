السودان.. متظاهرون يحرقون دار المؤتمر الوطني في ولاية النيل الأبيض

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن المتظاهرين في مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض، أحرقوا دار الحزب المؤتمر الوطني في وسط المدينة بالكامل.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين توجهوا من وسط السوق في اتجاه دار المؤتمر الوطني، يهتفون "الشجرة أم سوسه حلفنا ندوسه"، وفشلت محاولات الشرطة في منعهم من الوصول إلى مقر الحزب الحاكم وقام عدد من الشباب بإضرام النار داخل مباني الدار الذي كان خاليا من الأعضاء.

كما أحرق المتظاهرون عدد من المباني الحكومية من بينها مباني ديوان الزكاة، ويأتي ذلك في ظل اختفاء والي الولاية ووزراءه عن الأنظار ووسائل الإعلام في الولاية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من سيارات القوات المسلحة في وسط مدينة ربك دون أن تتعرض للمتظاهرين.