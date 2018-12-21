5 نصائح للحصول على نتائج أفضل في علاج الاكتئاب

من أجل الحصول على نتائج أفضل في علاج الاكتئاب، تحتاجين للقيام بدور فعال في علاجك، لذا تجنبي أن تكوني سلبية كمريضة.





قد تنتابك شكوك بخصوص جدوى العلاج، لكن حاولي مقاومة هذا الشعور. الاكتئاب قد يشعرك بالعجز، ودعم طبيبك هو الطريقة المناسبة للإحساس بالسيطرة على الوضع. إليك هذه النصائح لمساعدة نفسك على التخلص من الاكتئاب.





1- العلاج لا يحقق النتائج المطلوبة فورًا!

العلاج عادة لايحقق النتائج المرجوة على الفور. مضادات الاكتئاب لايمكن ان تكون نافذة المفعول إلا بمرور مابين 4 الى 6 أسابيع.





في بعض الحالات لايحقق الدواء النتيجة المطلوبة، ولهذا قد تحتاجين إلى استعمال دواء آخر، أو ربما مزيج من العقاقير. العلاج قد يستغرق بعض الوقت، لهذا السبب لاتيأسي. إذا انتظرت بعض الوقت، فمن المرجح ان هذه العلاجات ستساعدك.





عندما يحصل الشخص المصاب بالاكتئاب على الدواء المناسب، بجرعات مناسبة لمدة كافية، فإن العلاج يحقق النجاح بنسبة 70% .





2- إحرصي على تناول الدواء يوميًا

تناولي الدواء كما تم وصفه لكِ. فقط إلتزمي بالعادات الإيجابية. إحرصي على تناول دوائك يوميًا في نفس الوقت. سيكون من السهل عليك تذكُر توقيت تناول الدواء، اذا كنتِ تتناولينه بالتزامن مع نشاط آخر، مثل نظافة الأسنان، تناول الفطور، أو في وقت النوم.





حددي كمية الحبوب التي ينبغي عليكِ تناولها أسبوعيًا، هكذا سيكون من السهل عليك إدراك مدى وجود أية جرعة ناقصة.





3- لا تتوقفي عن تناول الدواء دون موافقة طبيبك

اذا كنتِ بحاجة الى وقف تناول الدواء لسبب معين، طبيبك الخاص يمكنه تقليص جرعة الدواء تدريجيًا.





إذا توقفتِ عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، فإنك قد تتعرضين لآثار جانبية مرهقة أو خطيرة. التوقف عن تناول الدواء قد يؤدي أيضًا الى عودة الاكتئاب من جديد.





ولا تفترضي أنه يمكنكِ وقف تناول الدواء إذا شعرتِ بالتحسن. الكثير من الأشخاص بحاجة إلى علاج مستمر، رغم شعورهم بالتحسن.





تذكري، إذا شعرت بالتحسن الآن، فهذا قد يعود الى فعالية العلاج. إذن لماذا التوقف؟





4- أدخلي تغيرات في نمط الحياة

هناك الكثير مما يمكن القيام به، من اجل تكملة العلاج. مثل تناول أغذية صحية، غنية بالفواكه والخضر وضعيفة السكر والدسم.





إحرصي على النوم الكافي. الكثير من الدراسات تؤكد أن النشاط البدني قد يساعد في زوال أعراض الاكتئاب.





حاولي القيام بنزهة سيرًا على الأقدام في الحي مع صديقة. حاولي شيئًا فشيئًا حتى تتمكني من القيام بذلك في معظم أيام الأسبوع.





5- لا تجهدي نفسك في أشغال البيت أو في العمل

لا تجهدي نفسك في أشغال البيت أو في العمل. أطلبي المساعدة عند وجود أشياء مجهدة في حياتك.



