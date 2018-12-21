احتجاجات السودان.. إعلان الطوارئ وحظر التجوال في عطبرة

أعلنت لجنة أمن نهر النيل في السودان، حالة الطوارئ بمدنية عطبرة وفرض حظر على التجول على خلفية الاختجاجات التي شهدتها.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إبراهيم مختار، إنه تم إعلان الطوارئ وحظر التجول لحين إشعار آخر.

وأوضح أن القرار استثنى من ذلك المؤسسات والمرافق الخدمية، وقال مختار إن لجنة الأمن اتخذت قراراً ثانياً بتعليق الدراسة في جميع مدارس مدينة عطبرة بمرحلتي الأساس والثانوي لأجل غير مسمى.

وشهدت مدينة عطبرة احتجاجات واسعة لجهة الأزمات الماثلة في الوقود والخبز.