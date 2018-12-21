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أصحاب الأرض vs حامل اللقب.. لمن ستكون الكلمة في قمة العين وريال مدريد؟

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:40 م
أصحاب الأرض vs حامل اللقب.. لمن ستكون الكلمة في قمة العين وريال مدريد؟
ريال مدريد والعين
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منى العوضي
 
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يسعى فريق العين الإماراتي لكتابة التاريخ للكرة الإماراتية خلال مواجهة ريال مدريد المقبلة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت والموافق 22/ 12/ 2018.

 

أصحاب الأرض vs حامل اللقب.. لمن ستكون الكلمة في قمة العين وريال مدريد؟


مباراة من العيار الثقيل سيدخلها بطل الدوري الإماراتي بقيادة اللاعب المصري حسين الشحات ضد ريال مدريد بطل أوروبا وذلك خلال الفترة المقبلة على أمل أن يستفيد من التواجد الجماهيري الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

 

- العين مفاجئة المونديال:

استطاع فريق العين أن يتأهل بجدارة إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز في المباراة الماضية ضد ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2.

 

قبل ذلك؛ تخطى العين نظيره تيم ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة ومن ثم تغلب على الترجي التونسي بثلاثية في دور ربع النهائي.

 

خلال البطولة وفي الوقت الأصلي للمباريات الثلاثة التي لعبها العين سجل لاعبوه 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، ويقدم اللاعبون مستوى وأداء ثابت.

 

- ريال مدريد وخبرة المونديال:

واستطاع الريال أن يتأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على فريق كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

- العين يتخطى الجزيرة:

إنجاز كبير للكرة الإماراتية تأهل العين للمباراة النهائية حيث سيكون على موعد مع التاريخ يوم غد السبت، ولم تصل أي فرقة إمارتية لهذه المرحلة حيث كان أفضل إنجاز لنادي الجزيرة احتلال المركز الرابع في النسخة الماضية.

 

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