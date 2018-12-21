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شاهد.. أهالي "نجع العرب" تحاصر محافظ الإسكندرية للاستغاثة بتردي أوضاع المنطقة (فيديو)

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:40 م
شاهد.. أهالي نجع العرب تحاصر محافظ الإسكندرية للاستغاثة بتردي أوضاع المنطقة (فيديو)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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تجمهر المئات من أهالي منطقة "نجع العرب" التابعة لحي غرب الإسكندرية، بمحيط الدكتور عبد العزيز قُنصوة المحافظ، وذلك للاستغاثة به لإنقاذهم من أوضاعهم داخل المنطقة.

وطالب المواطنون من المحافظ حل المشاكل الخاصة بالتموين والصرف الصحي والرصف والنظافة والإضاءة، وغيرها، وكذا المطالبة بضرورة إنشاء كوبري لعبور المشاة أعلى السكة الحديد نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة، والتي أوضح المحافظ أنه سيتم الأسبوع القادم البدء في عمل المجسات اللازمة للبدء في إنشائه، مشددا على ضرورة عمل أي فتحات بسور السكة الحديد حفاظا على أرواح المواطنين.

على الصعيد ذاته وجه قنصوة رئيس حي غرب باستخدام معدات الحي والاستعانة بأية معدات أخرى لازمة للبدء الفوري في تجريف ومساواة الطرق بالمنطقة تسهيلا على الموطنين لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والبدء في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، لمنطقة نجع العرب، إستكمالا لمبادرة "بإيدينا" لتنظيف المنطقة، والتي أطلقها يوم الجمعة السابق بحديقة الشلالات.
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