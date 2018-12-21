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"الشباب الصومالية" تعلن الحرب على داعش

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:00 م
الشباب الصومالية تعلن الحرب على داعش
حركة الشباب الصومالية - أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت حركة الشباب الصومالية الحرب على تنظيم "داعش" بدعوى قيامه بما وصفته إفساد "الجهاد" فى الصومال.

 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة عن على محمد المتحدث باسم الحركة قوله إن مقاتلى "داعش" بمثابة "مرض قاتل" و"سرطان" ولابد من القضاء عليهم.

 

يشار إلى أن "داعش" كان قد أعلن مؤخرا أن أفراده قتلوا 14 من مقاتلى حركة الشباب الإرهابية فى مواجهة مسلحة دارت بينهما فى مرتفعات بإقليم برى بولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.

 

 

 

المزيد عن: داعش في الصومال داعش حركة الشباب الصومال الحرب ضد داعش
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