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"أبو كرتونة" يقتل صديقه بـ4 طعنات في القلب بأبو النمرس.. والسبب مفاجأة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:59 م
أبو كرتونة يقتل صديقه بـ4 طعنات في القلب بأبو النمرس.. والسبب مفاجأة
جثة
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت تحقيقات رجال مباحث مركز أبو النمرس عن تفاصيل قتل عامل على يد صديقه، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وتبين أنهما يعملان في جمع الكراتين، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض سكين، مسددا له 4 طعنات نافذة إحداهم بصدره من الجهة اليسري أعلى القلب، وأودت بحياته في الحال، وفر هاربا. 

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، بنشوب مشاجرة ووجود متوفي، بقرية المنوات بدائرة المركز. 

وانتقل المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين ناصر. م، 28 سنة، وإسلام. ع، 23 سنة، ويعملان في جمع الكراتين، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، تعدي خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له 4 طعنات، حتي أسقطه قتيلًا، وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها.

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