انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وساليتاس اف سي بطل بوركينا فاسو، المقرر إقامتها غداً السبت في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والذي أقيم بفندق "سبلينديد" بالعاصمة البوركينية واجادوجو.





المصري بزيه الأساسي في مواجهة ساليتاس البوركيني

وحضر الاجتماع الفني مراقب المباراة الغيني جريجوريو بادوبا، وطاقم الحكام النيجيري المكون من أديبيمبي كوادري حكم الساحة، ومساعديه صامويل بوادوتاكام، وعيسى عثمان، والحكم الرابع عبدالله شعيبو.

ومثل المصري في الاجتماع الفني كلاً من محمود جابر المدير الإداري لفريق الكرة الأول، ومعه إبراهيم غانم مسئول المهمات بالفريق.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وعلى رأسها الزي الخاص بكلا الفريقين، حيث من المقرر أن يرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، بينما سيرتدي فريق ساليتاس الزي المكون من اللونين البرتقالي والأخضر.

وتلعب المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب الرابع من أغسطس، في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد على ملعب بورسعيد.