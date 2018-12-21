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بريزنتيشن تعلن انضمام مدحت شلبي إلى قناة النيل للرياضة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:53 م
بريزنتيشن تعلن انضمام مدحت شلبي إلى قناة النيل للرياضة
مدحت شلبي
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منى العوضي
 
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أعلنت شركة "‏برزنتيشن سبورت" عبر بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة إنضمام الإعلامي مدحت شلبي إلى قناة نايل سبورت وتم توقيع العقود بين الطرفين.

وقالت الشركة في بيانها: "في إطار الخطة الشاملة التي تستهدفها كل من الهيئة للإعلام وشركة بريزنتيشن سبورتس لتطوير قناة النيل للرياضة".
وتابع: قام حسين زين رئيس الهيئة ومعه شركة برزينتيشن بتوقيع عقود انضمام نجم الإعلام الرياضي الكبير مدحت شلبي لفريق عمل قناة النيل للرياضة على أن يبدأ في تقديم برنامج ستاد النيل".

وأضاف: "ويشاركه زملائه من كتيبة النجوم بالقناة كما يعود لتقديم برنامجه الناجح مساء الأنوار على شاشة القناة، ويأتي هذا بعد دعوة شركة بريزنتيشن سبورتس للقيام بدورها كوكيل إعلاني للقناة".

وأوضحت الشركة الرياضية أن ذلك يأتي في إطار خطة القناة بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضية للإعلام لضخ استثمارات مبيرة في تطوير شكل ومحتوى قناة النيل بداية من العام المقبل بما يحقق جودة الصورة وقوة المحتوى والتنوع المطلوب.

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