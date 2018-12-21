إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على تخطي القطن التشادي

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في تشاد عن ثقته الكبيرة في أن لاعبي الفريق سيؤدون بقوة أمام القطن التشادي بعد غدٍ الأحد في كأس الكونفيدرالية.





وأضاف تيجانا أن لاعبي الزمالك قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن التشادي رغم الفوز الكبير فى القاهرة بسبعة أهداف نظيفة وذلك لتأكيد التأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.





كان الزمالك قد فاز على القطن التشادي فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل لدور الـ 32 المكرر بالبطولة.





بعثة الزمالك تشيد بمجهود أمير مرتضى منصور





أشادت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك التى وصلت تشاد عصر اليوم الجمعة، بالمجهود الكبير الذى قام به أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي، بتوفيره طائرة خاصة للبعثة مما يسهل عليها الراحة من عناء الرحلة لتشاد.





ويخوض الزمالك تدريبه الأول في تشاد في السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة القطن التشادي فى إياب الدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية عصر الأحد المقبل.





بعثة الزمالك تصل تشاد





وصلت إلى تشاد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة القطن التشادي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية.





وكان الجهاز الفني ضم ١٨ لاعبا لخوض المباراة وهم عماد السيد وعمر صلاح و بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وأحمد ابو الفتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي ومحمود كهربا وعمر السعيد وكاسونجو





ويغيب كل من أيمن حفني ومحمود حمدي الونش ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمود جنش ومحمود دونجا وحميد أحداد وطارق حامد ومحمد عنتر لأسباب فنية.





ويترأس بعثة الفريق إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافق بعثة الفريق أحمد جلال نائب رئيس النادي، وكان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية وأيمن حافظ منسق الفريق الذي سبق البعثة لتشاد للانتهاء من ترتيبات اقامة الفريق.



