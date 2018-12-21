الزمالك يتدرب في السادسة مساء استعدادا للقطن التشادي

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة لعدة ساعات وذلك عقب وصول بعثة الزمالك إلى تشاد.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك أول تدريب له في تشاد اليوم فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المباراة التى تجمعه بالقطن التشادي بعد غدٍ الأحد بإياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية.





كان الزمالك قد غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة متوجها لتشاد في رحلة استغرقت نحو 4 أربع ساعات.





بعثة الزمالك تصل تشاد





وصلت إلى تشاد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة القطن التشادي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني ضم ١٨ لاعبا لخوض المباراة وهم عماد السيد وعمر صلاح و بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وأحمد ابو الفتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي ومحمود كهربا وعمر السعيد وكاسونجو

ويغيب كل من أيمن حفني ومحمود حمدي الونش ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمود جنش ومحمود دونجا وحميد أحداد وطارق حامد ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ويترأس بعثة الفريق إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافق بعثة الفريق أحمد جلال نائب رئيس النادي، وكان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية وأيمن حافظ منسق الفريق الذي سبق البعثة لتشاد للانتهاء من ترتيبات اقامة الفريق.



