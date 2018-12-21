آينتراخت فرانكفورت يجدد عقد داني دا كوستا

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الجمعة، تجديد عقد مدافعه داني دا كوستا لعام آخر، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2022.





وكان دا كوستا قد انضم إلى آينتراخت قادما من باير ليفركوزن عام 2017، وقال برونو هيبنر مدير الكرة بآينتراخت، إن اللاعب قطع خطوة جديدة على طريق التطور خلال الموسم الجاري، مضيفا "نحن سعداء بتواجده معنا".





كذلك مدد آينتراخت فرانكفورت، خلال الايام الماضية، التعاقد مع ماكوتو هاسيبي وماركو روس وجيلسون فيرنانديز حتى عام 2020، كما جدد عقد ميات جاسينوفيتش حتى عام 2022.





ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا) وسيخوض آخر مباراة له في النصف الأول من الموسم، قبل بدء الإجازة الشتوية للبوندسليجا، أمام بايرن ميونخ غدا السبت.



