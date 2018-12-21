خاميس يوضح حقيقة خلافه مع مدربه

أكد لاعب الوسط الكولومبي، خاميس رودريغيز، عدم وجود أي مشكلة بينه ومدربه في بايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، خلال مؤتمر صحافي عقده في بوغوتا.





وصرح خاميس "لا توجد أي مشكلة مع كوفاتش، بايرن فريق يمتلك لاعبين جيدين والأجواء داخله جيدة، لا توجد مشكلة مع المدرب".





وبهذا ينفي خاميس الإشاعات التي تتحدث عن وجود انقسام بين اللاعبين والمدرب، رغم أن العديد من التقارير تتحدث في ألمانيا عن عدم شعور النجم الكولومبي بالسعادة في صفوف "البافاري" منذ تولي كوفاتش المسؤولية، حيث لم يمنحه الحرية داخل الملعب التي كان يعطيها له المدرب السابق، يوب هاينكس.





وقال خاميس، الذي يتعافى في بلاده من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، إنه لا يفكر الآن في مستقبله، إذ أنه الآن لاعب لبايرن، وسيرى في يونيو ماذا سيحدث؟.





وصرح: "حاضري هو بايرن ميونخ، لدي عقد معهم حتى يونيو ، أنا مستقر وسنرى في يونيو، الآن أفكر فقط في بايرن، أتعافى بشكل جيد وأنا بخير، ولدي رغبة كبيرة في بدء العام بشكل جيد".





ويلعب النجم الكولومبي صاحب (27 عاماً) على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، ويمتلك بطل ألمانيا بنداً في عقده يتيح له شراء اللاعب حتى 15 يونيو 2019، مقابل 42 مليون يورو.



