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محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:51 م
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي
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نور طلعت
 
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أحيا الفنان محمود العسيلي، حفل غنائيا كبيرا لصالح إحدي شركات الإتصالات وذلك وسط حضورا ضخما بالقرية الذكية.


قدم  العسيلي، مجموعة من أروع أغانيه الحديثة والقديمة أبرزها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".


وعلى مدار الحفل كانت أيادي الحضور مرفوعة تمسك بالهواتف المحمولة لتوثيق اللحظة وتصوير الأغنيات وسط صيحات جميع الحاضرين، وترديد إسمه وأغانيه.

 

جدير بالذكر أن العسيلي، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"وجع الهوي" وهي من كلمات أمير طعيمة ومحمود العسيلي،  ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير، وتم تصويرها كفيديو كليب بروما.

محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالقرية الذكية (صور)
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