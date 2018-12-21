ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر (كلاسيكو السعودية) الدوري السعودي للمحترفين | بث الأسطورة

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موعد مباراة الاتحاد والنصر، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو الكرة القدم السعودية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والنصر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر.





وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والنصر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والنصر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر موعد مباراة الاتحاد والنصر، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وغريمه فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة الاتحاد والنصر، سوف تكون مباراة الاتحاد والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.