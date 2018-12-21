بشرة خير من التأمين الصحي لمرضى سرطان الثدي.. ظهور علاج جديد

أعلنت هيئة التأمين الصحي، توفير علاجات موجهة مبتكرة تقلص من حجم أورام الثدي، وتخفض نسب تمدد الورم فى الثدى، ما يساهم فى تخفيف المعاناة عن المريضات، وفقا لما صرحت به الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي.





وتابعت في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة سيتم توفير هذا العلاج الجديد الذي يساهم فى الحفاظ على الثدي من البتر أو استئصال جزء منه، وهو ما يرفع معنويات السيدة ويجعلها قادرة على العلاج والتخلص من المرض.





وأشارت إلى أن العلاج يصرف لجميع المنتفعين بالمجان وبدون تحمل، وأن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا فى توفير العلاجات المتقدمة لعلاج الأورام، وأن الوزارة بما فيها من برامج صحية تتعلق بعلاج الأورام تستهدف خفض نسب الإصابة وتوفير العلاج المعتمد.





التأمين الصحي عن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم: "رشيدة"





قال الدكتور جمال حماد، مدير عام التأمين الصحي، إن مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في المدارس تعد إحدى المبادرات الرشيدة التي أطلقها الرئيس السيسي، ولا تقل أهمية عن مبادرة الكشف عن فيروس سي.





وأشار "حماد"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن المبادرة تستهدف اكتشاف المريض وعلاجه، موضحا أن المبادرة ستنفذ بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم والتأمين الصحي، وهناك عينة عشوائية لمعرفة نسبة اصابة طلاب المدارس بهذه الأمراض.





وأوضح أن المبادرة تستهدف المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، كاشفا أن نتيجة العينة ستظهر خلال أسبوع، والنتائج ستكون في سرية تامة، وسيعلم بها ولي الأمر، وعلى ضوء النتائج سيتم وضع العلاج، منوها بأن الطفل الذي سيكتشف اصابته بأنيميا سيتم تحويله لأقرب عيادة للتأمين الصحي.





ويقدم البرنامج الإعلامية حنان عبد الحليم، يرأس تحريره علي أبو زيدان، وإخراج سوزان حمدي.



