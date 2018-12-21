أهلي ٢٠٠٥ يواجه الاتصالات غدا في مهرجان البراعم

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد ٢٠٠٥" غداً السبت مع ضيفه الاتصالات، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية عشرة لمهرجان البراعم لأندية منطقة القاهرة.





الفريق الأحمر حقق فوزا كبيرا في الجولة السابقة على مركز شباب زينهم، بنتيجة ١٢ – صفر، ليرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الدرب الأحمر.





وفاز فريق براعم الأهلي هذا الموسم على شباب زينهم ٦ – صفر، والاتصالات ٧ – ١، وطلائع الجيش ٣ – ٢، والشمس ٢ – ١، والسكة الحديد ٣ – صفر، والشبان المسلمين ١١ – صفر، وشباب زينهم ١٢ – صفر، وتعادل مع الداخلية ٢ – ٢، بينما لم يلعب الفريق في الجولتين الأولى والعاشرة، بسبب انسحاب فريق التنمية سبورت من البطولة قبل بدايتها، وسجل الأهلي بذلك ٤٦ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٦ أهداف.





ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ جمال السيد مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد سمير مدربا للفريق ومحمد سعد مدرباً مساعداً، وأحمد فوزي مدرباً لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إدارياً، وأشرف عثمان طبيباً للفريق، وإبراهيم راشد المدلك.