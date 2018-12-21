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طبيب الأهلي يمنح اللاعبين جرعة ثانية من التطعيمات في إثيوبيا

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:06 م
طبيب الأهلي يمنح اللاعبين جرعة ثانية من التطعيمات في إثيوبيا
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علي نبوي
 
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حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح لاعبي الفريق الجرعة الثانية من التطعيمات فور الوصول إلى إثيوبيا.

 

وقام طبيب الفريق بمنح اللاعبين الجرعة الثانية من الأقراص المضادة للملاريا بعد حصول اللاعبين على الجرعة الأولى في القاهرة وقبل السفر بعدة أيام.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة لخوض مباراة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وفور الوصول لفندق الإقامة تناول اللاعبون طعام الإفطار ثم خلد الجميع للراحة؛ استعدادا لخوض المران الأول الذي يبدا في السادسة مساء على ملعب أديس أبابا.

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