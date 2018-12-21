نشاط السيسي في أسبوع.. افتتاح مشروعات قومية.. والمشاركة بالمنتدى الأوروبي الإفريقي بفيينا

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح مشروعات المياه والإسكان، وشارك في منتدى المنتدى الإفريقي الأوروبي بالنمسا، بالاضافة لتفقد المشروعات التنموية بهضبة الجلالة.





افتتاح مشروعات المياه والإسكان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.





وافتتح أيضا مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1" كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي في أبو رديس بجنوب سيناء.





وشملت الافتتاحات أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، التي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.





جلسة مباحثات مع المستشار النمساوي

عقدت السيسي، جلسة مباحثات رسمية مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا، وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا.





وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





كما شهد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من مجالات النقل التعليم العالى والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، وأخرى في توريد مستلزمات إنشاء مصنع لتقديم بعض الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وذلك بشراكة مصرية - نمساوية.





كما تم عقد مؤتمر صحفي حيث عبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطور التعاون مع مصر، مشيرا إلى أنه تم توقيع 10 مذكرات تفاهم فضلا عن وجود 600 شركة نمساوية تعمل في مصر.





كما عقد السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.





إلقاء كلمة في المنتدى الأوروبي الأفريقي بفيينا

وشارك الرئيس في الاجتماع السياسي لرؤساء الدول والحكومات في إطار المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا، وألقى كلمة خلال الجلسة أكد خلالها" إننا نسعى لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لعدد من القضايا التي تشكل أولوية للعمل الأفريقي المشترك وعلى رأسها تحديث وتنمية دول القارة والقضاء على مظاهر الفقر، من خلال زيادة مساحة المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة واستغلال طاقاتهم وتوسيع إسهاماتهم، وربط الدول الأفريقية من خلال مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتحديث قطاع الزراعة في أفريقيا.





وإن تفشي النزاعات والصراعات لعقود طويلة، وانعدام الأفق الاقتصادي والتنموي يعد من بين الأسباب الجذرية لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية أملًا في حياة كريمة ومستقبل أفضل. كما تمثل تلك التحديات إحدى أكبر ركائز استقطاب شبابنا لظلمات الفكر المتطرف والإرهابي، ولهذا تنبهت الدولة المصرية مبكرًا لأهمية مواجهة هذه الظاهرة، وقامت بتبني برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، تتضافر من خلاله جهود الحكومة والشعب المصري لإنجاحه رغم صعوبته. وقد تصدر الاستثمار الحكومي في مشروعات عملاقة للبنية التحتية أجندة العمل المصري خلال السنوات الخمسة الماضية، ويشرفني أن أبلغكم بأن هذا الجهد قد أتي بثماره من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتحقيقنا لمعدل نمو متسارع وتناقص معدلات البطالة".





شارك في جلسة الحوار رفيع المستوى بفينيا

شارك الرئيس، في جلسة الحوار رفيع المستوى تحت عنوان "الانتقال بالتعاون إلى العصر الرقمي"، في إطار المنتدى الأوروبي الأفريقي بفيينا، وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة قال فيها: "إن قارتنا الأفريقية حققت على مدار السنوات العشر الماضية، معدلات نمو إيجابية مستدامة، غير أن هذا الأداء الاقتصادي- الذي تمكن من الصمود رغم التقلبات الاقتصادية العالمية،_لم يحقق المستهدف منه بعد، نظرًا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في العديد من بلدان القارة، وشروط التجارة والاستثمار الدولي غير المواتية، وتحديات الأمن والاستقرار، التي تحول دون ترجمة هذا النمو لتحسن ملموس في حياة الأفراد، فضلًا عن تزايد مخاطر النزاعات المسلحة والأنشطة الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود، واستمرار التدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار المجتمعات والدول".





لقاء عدد من رؤساء كبرى الشركات النمساوية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات النمساوية، فضلًا عن بعض أعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي. وأعرب عن حرصه على المشاركة في هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون الممتد بين مصر والنمسا، مؤكدًا تقدير مصر لمجتمع رجال الأعمال النمساوي ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، وحرص مصر على استمرار وتطوير ذلك الدور خاصة خلال المرحلة القادمة التي تستوجب مزيدًا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.





وأوضح الرئيس أن مصر خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس إجمالًا بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد بشهادة المؤسسات الدولية.





تفقد المشروعات التنموية بهضبة الجلالة

تفقد الرئيس السيسي، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، وشملت الجولة "هضبة الجلالة، مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، وكذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة". واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.





والتقى الرئيس عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات، التي تهدف إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن كل الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلًا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تسهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة. وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاز هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهًا إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لأبناء الشعب المصري.



